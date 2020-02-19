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19 лютого 2020, 15:22 8

Нардепи отримали майже 6 мільйонів компенсації за житло

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19 лютого 2020, 15:22 8
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Близько 160 народних депутатів Верховної Ради нинішнього скликання отримали компенсацію за проживання в столиці в розмірі близько 5,81 млн грн
Фото: flickr/National Bank Of Ukraine
Близько 160 народних депутатів Верховної Ради нинішнього скликання отримали компенсацію за проживання в столиці в розмірі близько 5,81 млн грн

Як повідомляє RegioNews з посиланням на дані Верховної Ради України, в порівнянні з жовтнем 2019 роки кількість народних обранців, які отримують дану компенсацію, зросла на 38 осіб і склала 158 осіб.

Розподіл нардепів між фракціями і групами ВР:

Фракція "Слуга народу" - 121 з 248 (49%);
Група "За майбутнє" - 10 з 22 (45%);
Позафракційні - 9 з 21 (43%);
Фракція "Європейська солідарність" - 7 з 27 (26%);
Фракція "Голос" - 4 з 20 (20%);
Фракція ОПЗЖ - 6 з 44 (14%);
Фракція "Батьківщина" - 1 з 24 (4%).

Відповідно до закону "Про статус народного депутата України", нардепи отримують компенсацію за наймання житла, у разі, якщо вони не забезпечені житлом в столиці і зареєстровані на відстані більше 30 км від меж Києва.

Однак серед 158 нардепів є 10 депутатів, які відзначили, що на момент обрання в парламент проживали в Києві. А саме: Олександр Кабанов, Олексій Мовчан, Сергій Швець, Ганна Пуртова, Андрій Клочко, Олександр Качура, Андрій Жупанин, Володимир Воронов з фракції "Слуга народу", а також Михайло Бондар з "Європейською солідарності".

У 2018 році 172 народних депутата восьмого скликання, з яких 21 мали житло в Києві або околицях, отримали компенсацію на загальну суму 3,53 млн грн.


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