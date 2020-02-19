Вищий суд розглядає справу судді із Закарпаття

У Вищому антикорупційному суді триває дослідження доказів у справі судді Мукачівського міськрайонного суду та колишнього начальника юридичного відділу об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області

У Вищому антикорупційному суді триває дослідження доказів у справі судді Мукачівського міськрайонного суду та колишнього начальника юридичного відділу об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

18 лютого колегією суддів ВАКС досліджено протоколи негласних слідчих розшукових дій, на яких зафіксовано факт одержання суддею неправомірної вигоди та надання вказівки помічнику судді про підготовку рішення на користь заявника у справі за адміністративним позовом останнього до Управління соціального захисту населення Мукачівської РДА.

За прийняття цього рішення вказаний суддя 11 вересня 2017 року за посередництва начальника юридичного відділу і одержав від громадянина 4 тис. гривень неправомірної вигоди.

Наступне засідання, на якому продовжиться дослідження матеріалів, заплановано на 22 квітня 2020 року.