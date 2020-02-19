За хабар у $300 вінницького депутата відсторонили від посади
Відсторонення посадовця підтвердив Вінницький апеляційний суд
Відсторонення посадовця підтвердив Вінницький апеляційний суд
Депутата Вінницької областної ради відсторонили від посади заступника начальника одного з управлінь апарату ради, повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Вінницького апеляційного суду.
Народного обранця підозрюють в отриманні $300 хабара, за надання згоди на користування нежитловими приміщеннями.
Апеляційна інстанція 18 лютого залишила без змін ухвалу слідчого судді міського суду про відсторонення депутата від посади до 6 квітня – доки триватиме досудове розслідування.
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