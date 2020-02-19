За хабар у $300 вінницького депутата відсторонили від посади

Відсторонення посадовця підтвердив Вінницький апеляційний суд

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Відсторонення посадовця підтвердив Вінницький апеляційний суд

Депутата Вінницької областної ради відсторонили від посади заступника начальника одного з управлінь апарату ради, повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Вінницького апеляційного суду.

Народного обранця підозрюють в отриманні $300 хабара, за надання згоди на користування нежитловими приміщеннями.

Апеляційна інстанція 18 лютого залишила без змін ухвалу слідчого судді міського суду про відсторонення депутата від посади до 6 квітня – доки триватиме досудове розслідування.