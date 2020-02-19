Депутати масово порушують правила дорожнього руху під Верховною Радою
Народні обранці просять своїх водіїв висаджувати їх ближче до входу в Раду, змушуючи їх тим самим зупинятися під знаком "Зупинка заборонена". До того ж депутати всіх фракцій єдині, адже порушують і "Слуги народу", і "Батьківщина", і "ОПЗЖ"
Народні обранці просять своїх водіїв висаджувати їх ближче до входу в Раду, змушуючи їх тим самим зупинятися під знаком "Зупинка заборонена". До того ж депутати всіх фракцій єдині, адже порушують і "Слуги народу", і "Батьківщина", і "ОПЗЖ"
Як передає RegioNews, відповідне відео опублікувала громадська організація "Зупини Лося".
Таким чином, ГО "Зупини лося" відстежувала кілька годин приїзд нардепів у ВР і нарахувала штрафів на загальну суму в кілька тисяч гривень.
На відео активісти "Зупини Лося" також пропонують депутатам-порушникам підписати петицію, яка дозволяє нардепам, а також їх родичам порушувати правила дорожнього руху.
Але не дивлячись на те, що вони все зупиняються на пішохідних переходах, депутати її підписувати не хочуть. При цьому відповідальність перекладають на своїх водіїв.Більш того, деякі переходять навіть на червоне світло, внаслідок чого виправдовуватися вже не виходить.
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- 14:12 18 лютого Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
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