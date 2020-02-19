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19 лютого 2020, 14:49 12

Фонд держмайна пустив з молотка оздоровчий комплекс НБУ за 17 млн

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19 лютого 2020, 14:49 12
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Фонд державного майна України продав комплекс відпочинку НБУ "Прикарпаття" в м. Яремче за 17,3 мільйонів гривень
Фото: facebook/Taras Yeleyko
Фонд державного майна України продав комплекс відпочинку НБУ "Прикарпаття" в м. Яремче за 17,3 мільйонів гривень

Як передає RegioNews, про це повідомив заступник голови Фонду Тарас Єлейко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, продаж відбувся на приватизаційному аукціоні.

"Вчора (18 лютого - ред.) відбувся приватизаційний аукціон з продажу комплексу відпочинку НБУ "Прикарпаття". Недобудована база відпочинку знайшла свого нового власника за 17.3 млн грн (+ ПДВ) і вже скоро, сподіваємося, даний об'єкт стане одним з прикрас м. Яремче ", - написав Єлейко.

Зазначимо, Фонд держмайна виставив на приватизацію оздоровчий комплекс "Прикарпаття" в липні 2019 року з стартовою ціною в 64,4 млн грн.

ДОВІДКА: оздоровчий комплекс "Прикарпаття" розташований на земельній ділянці загальною площею 2,7 га. Будівництво комплексу незавершене і включає дві черги. Ступінь готовності першої черги - 96%.

Сама будівля складається з п'яти дворівневих номерів і трьох апартаментів. Будинок побудований за індивідуальним проектом. Загальна площа - 2 029,75 м2.


Фонд госимущества Прикарпатье аукцион Яремче
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