Фонд держмайна пустив з молотка оздоровчий комплекс НБУ за 17 млн
Як передає RegioNews, про це повідомив заступник голови Фонду Тарас Єлейко на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, продаж відбувся на приватизаційному аукціоні.
"Вчора (18 лютого - ред.) відбувся приватизаційний аукціон з продажу комплексу відпочинку НБУ "Прикарпаття". Недобудована база відпочинку знайшла свого нового власника за 17.3 млн грн (+ ПДВ) і вже скоро, сподіваємося, даний об'єкт стане одним з прикрас м. Яремче ", - написав Єлейко.
Зазначимо, Фонд держмайна виставив на приватизацію оздоровчий комплекс "Прикарпаття" в липні 2019 року з стартовою ціною в 64,4 млн грн.
ДОВІДКА: оздоровчий комплекс "Прикарпаття" розташований на земельній ділянці загальною площею 2,7 га. Будівництво комплексу незавершене і включає дві черги. Ступінь готовності першої черги - 96%.
Сама будівля складається з п'яти дворівневих номерів і трьох апартаментів. Будинок побудований за індивідуальним проектом. Загальна площа - 2 029,75 м2.
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