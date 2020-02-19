14:31  19 лютого
"Укртелеком" підвищує тарифи за послуги з 1 березня
16:22  19 лютого
Путін надав українським воїнам-дезертирам з Криму статус "ветеранів"
10:40  19 лютого
У Криму перевірять і посилять охорону шкіл через справи ФСБ проти підлітків
UA | RU
UA | RU
19 лютого 2020, 14:42 10

58 тонн монет. ОРДЛО платять Україні за воду дрібницею

Читайте также
на русском языке
19 лютого 2020, 14:42 10
Читайте также на русском языке
Представники окупаційної адміністрації РФ в ОРДЛО 19 лютого розраховуються за спожиту воду дрібницею
Фото: pixabay.com
Представники окупаційної адміністрації РФ в ОРДЛО 19 лютого розраховуються за спожиту воду дрібницею

Про це, як передає RegioNews, LIGA.net повідомив заступник директора Попаснянського райводоканалу Євген Лисенко.

За його словами, передача грошей відбувається зараз на мосту в Щастя і буде йти три дні.

"Зазвичай це було в гривнях з купюрами великими 200, 100. Останній раз вони нам дали по дві гривні і п'ять гривень 24 мільйони. Зараз мова йде про 15-16 мільйонів гривень. Цього разу вони нам дають дрібницею. Знаю, що по 25 кг мішки поліетиленові ", - зазначив Лисенко, уточнивши, що це приблизно 58 тонн монет.

Лисенко розповів, що мішки з монетами співробітники райводоканаланосят через міст в присутності військових, поліцейських, спостерігачів ОБСЄ та інших контролюючих органів.

Він додав, що потім все вантажиться в машину, вони з інкасацією їдуть в банк, де здають гроші. "Це знущання над нами і над нашими співробітниками підприємства", - підкреслив Лисенко.

Лисенком нагадав, що у Орлоя перед Попаснянським райводоканалом є борги ще за 2016 рік. Загальна сума боргу становить 170 мільйонів гривень.

Заступник директора райводоканалу додав, що питання повернення цієї суми боргу до сих пір "ніяк не врегульовано".


вода ЛНР
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
14 лютого 2020, 15:59
Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
14 лютого 2020, 16:43
Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
14 лютого 2020, 17:59
Захоплення українців в Азовському морі: поліція відкрила справу
15 лютого 2020, 17:10
Останні Популярні
Олексій Кошель
Денис Казанський
Іра Дідич
Всі блоги »
Мерський фальстарт: Хто готується розділити Запоріжжя з Ахметовим
19 лютого 2020, 11:00
Голові Рівненської облради показали "чорну мітку". Губернатору приготуватись
18 лютого 2020, 18:40
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »