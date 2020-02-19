58 тонн монет. ОРДЛО платять Україні за воду дрібницею

Представники окупаційної адміністрації РФ в ОРДЛО 19 лютого розраховуються за спожиту воду дрібницею

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Представники окупаційної адміністрації РФ в ОРДЛО 19 лютого розраховуються за спожиту воду дрібницею

Про це, як передає RegioNews, LIGA.net повідомив заступник директора Попаснянського райводоканалу Євген Лисенко.

За його словами, передача грошей відбувається зараз на мосту в Щастя і буде йти три дні.

"Зазвичай це було в гривнях з купюрами великими 200, 100. Останній раз вони нам дали по дві гривні і п'ять гривень 24 мільйони. Зараз мова йде про 15-16 мільйонів гривень. Цього разу вони нам дають дрібницею. Знаю, що по 25 кг мішки поліетиленові ", - зазначив Лисенко, уточнивши, що це приблизно 58 тонн монет.

Лисенко розповів, що мішки з монетами співробітники райводоканаланосят через міст в присутності військових, поліцейських, спостерігачів ОБСЄ та інших контролюючих органів.

Він додав, що потім все вантажиться в машину, вони з інкасацією їдуть в банк, де здають гроші. "Це знущання над нами і над нашими співробітниками підприємства", - підкреслив Лисенко.

Лисенком нагадав, що у Орлоя перед Попаснянським райводоканалом є борги ще за 2016 рік. Загальна сума боргу становить 170 мільйонів гривень.

Заступник директора райводоканалу додав, що питання повернення цієї суми боргу до сих пір "ніяк не врегульовано".