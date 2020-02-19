"Укртелеком" підвищує тарифи за послуги з 1 березня

В Україні з 1 січня набули чинності нові граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги

В Україні з 1 січня набули чинності нові граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги

Про це повідомляється на сайті компанії, пише RegioNews.

Компанія "Укртелеком" підвищує з 1 березня 2020 року вартість місячної абонентської плати за стаціонарний телефон для населення на 10% - з 54,28 гривень до 59,71 гривень.



Згідно з повідомленням, 1 березня 2020 року припиняється дія знижки на щомісячну плату за послуги фіксованого телефонного зв'язку, яка діяла для абонентів (фізичних осіб) з 1 січня 2020 року.



Крім того, "Укртелеком" підвищив тариф на план "Домашній базовий" з 94 грн. до 117 грн (500 хвилин на міжміські розмови і 120 хвилин на мобільні номери). Тариф "Домашній безлімітний" підвищено з 99 грн до 123 грн.