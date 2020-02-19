Скандал через "швидкі" в Дніпрі. Мер Філатов сподівається, що "зелений" розум обласної влади візьме гору
Про це повідомляє RegioNews.
"Я не дуже хотів виносити цю історію в паблік, але сподіваюся, що розум візьме гору. Але зараз обласна адміністрація відмовляється оплачувати місту вартість використаних міських карет швидкої допомоги. Вже накопичилася заборгованість 14 мільйонів гривень. Йдуть серйозні консультації, сьогодні буде зустріч у голови обласної ради, але я хотів би просто підстрахуватися. У разі, якщо наша шановна обласна влада піде, як у них часто буває, в деструктив, ми не можемо зупинити в місті швидкі допомоги. Крім того, що там накопичилась заборгованість в 14 мільйонів, яку вони нахабно відмовляються платити, не пояснюючи причин, нам 21 числа потрібно людям платити заробітну плату. Але я сподіваюся, що розум зелений у них візьме гору і вони прийдуть до тями, то ми тоді переголосуем і в статутний фонд нічого вносити не будемо", - сказав Філатов.
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