Це відновлення моєї свободи, світострийняття: інтерв'ю журналіста Семени після виїзду з Криму

Микола Семена розповів про пережите в Криму і про свою першу за чотири роки подорож потягом

Фото: скрін з відео

Микола Семена розповів про пережите в Криму і про свою першу за чотири роки подорож потягом

Повідомляє RegioNews з посиланням на Крым.Реалии. 18 лютого журналіст виїхав з Криму, де останні три роки перебував на випробувальному терміні, у зв'язку з умовним терміном за звинуваченням у "публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії". Повертатися на півострів Насіння не збирається. В інтерв'ю, сидячи в поїзді "Новоолексіївка – Київ", він розповів про те, з чим зіткнувся при перетині админграницы з аннексированным півостровом, як його зустрічали на Херсонщині, і що він думає про майбутнє Криму і його жителів. Раніше повідомлялось, що засуджений у Криму журналіст Семена прибув до Києва.

.