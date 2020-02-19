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19 лютого 2020, 14:18

Це відновлення моєї свободи, світострийняття: інтерв'ю журналіста Семени після виїзду з Криму

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19 лютого 2020, 14:18
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Микола Семена розповів про пережите в Криму і про свою першу за чотири роки подорож потягом
Фото: скрін з відео
Микола Семена розповів про пережите в Криму і про свою першу за чотири роки подорож потягом

Повідомляє RegioNews з посиланням на Крым.Реалии.

18 лютого журналіст виїхав з Криму, де останні три роки перебував на випробувальному терміні, у зв'язку з умовним терміном за звинуваченням у "публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії".

Повертатися на півострів Насіння не збирається. В інтерв'ю, сидячи в поїзді "Новоолексіївка – Київ", він розповів про те, з чим зіткнувся при перетині админграницы з аннексированным півостровом, як його зустрічали на Херсонщині, і що він думає про майбутнє Криму і його жителів.

Раніше повідомлялось, що засуджений у Криму журналіст Семена прибув до Києва.


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