В Полтаві заступника голови ОДА шукають через Facebook

Основне завдання заступника з цифрової трансформації – впроваджувати в регіоні діджітал-проекти

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Основне завдання заступника з цифрової трансформації – впроваджувати в регіоні діджітал-проекти

В Полтавській облдержадміністрації оголосили про пошук кандидата на посаду заступника голови ОДА з цифрової трансформації, повідомляє RegioNews.

Основним завданням заступника з цифрової трансформації буде впроваджуення діджітал-проектів в області. Саме тому бажано мати досвід в IT, або суміжній сфері, а також у переговорах та управлінні проектами.

"Нам треба забезпечити Полтавщину високошвидкісним інтернетом, і це тільки одна з багатьох майбутніх задач, - повідомляє на своїй сторінці у соцмережі заступниця очільника ОДА Катерина Рижиченко.

Також вона закликає пропонувати себе в кандидати та відправляти пропозиції в особистих повідомленнях.