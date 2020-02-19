Одеська ОДА: Ізмаїл готовий до прийому хворих коронавірусом

Лікарня Ізмаїла готова до розгортання додаткових місць для прийому хворих

Фото: Facebook

Лікарня Ізмаїла готова до розгортання додаткових місць для прийому хворих

Про це у соцмережі Facebook повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций, передає RegioNews.

Куций повідомив, що на закритому засіданні у стінах ОДА він затвердив ряд додаткових заходів для недопущення проникнення вірусу в регіон. Крім того, узгоджений план дій на випадок, якщо в область прибудуть пацієнти з симптомами хвороби.

"Одеська область готова надати медичну допомогу всім українцям та запобігти поширення вірусу", - повідомляє голова Одеської РДА.

Нагадаємо, що головною госпітальною базою стане інфекційна лікарня Одеси, де в двадцяти боксах на 65 місць вже готові до лікування пацієнтів.