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19 лютого 2020, 13:47 11

Одеська ОДА: Ізмаїл готовий до прийому хворих коронавірусом

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19 лютого 2020, 13:47 11
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Лікарня Ізмаїла готова до розгортання додаткових місць для прийому хворих
Фото: Facebook
Лікарня Ізмаїла готова до розгортання додаткових місць для прийому хворих

Про це у соцмережі Facebook повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций, передає RegioNews.

Куций повідомив, що на закритому засіданні у стінах ОДА він затвердив ряд додаткових заходів для недопущення проникнення вірусу в регіон. Крім того, узгоджений план дій на випадок, якщо в область прибудуть пацієнти з симптомами хвороби.

"Одеська область готова надати медичну допомогу всім українцям та запобігти поширення вірусу", - повідомляє голова Одеської РДА.

Нагадаємо, що головною госпітальною базою стане інфекційна лікарня Одеси, де в двадцяти боксах на 65 місць вже готові до лікування пацієнтів.

Одещина готова до прийому та лікування хворих на коронавірус COVID-19! На закритому засіданні в Одеській ОДА я...

Опубліковано Максимом Куцим Середа, 19 лютого 2020 р.


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