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19 лютого 2020, 14:45 4

Бюджетний комітет сьогодні розгляне звіт Кабміну

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19 лютого 2020, 14:45 4
Читайте также на русском языке
У середу, 19 лютого, комітет Верховної ради з питань бюджету сьогодні розгляне звіт уряду за 2019 рік. Про це повідомив секретар комітету ВР Володимир Цабаль
У середу, 19 лютого, комітет Верховної ради з питань бюджету сьогодні розгляне звіт уряду за 2019 рік. Про це повідомив секретар комітету ВР Володимир Цабаль

Як повідомляє RegioNews, за його словами, на попередньому засіданні комітету нардепи обговорювали частину, яка стосується фіскальної політики та виконання бюджету.

"У комітеті ми на попередньому бюджетному комітеті обговорювали частину, яка стосується фіскальної політики і виконання бюджету. Це стало частиною того звіту. З інших напрямків ми будемо обговорювати сьогодні на комітеті", - заявив Цабаль.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України в понеділок, 17 лютого, опублікував звіт про свою діяльність за 2019 рік.

Також спікер ВР заявив, що Кабмін представить звіт у Верховній раді на засіданні 21 лютого.


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