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19 лютого 2020, 13:45 9

Кабмін придумав, чим навантажити Офіс фінконтролю

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19 лютого 2020, 13:45 9
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Новостворений Офіс фінансового контролю перевірятиме міністерства і відомства
Фото: facebook/KabminUA
Новостворений Офіс фінансового контролю перевірятиме міністерства і відомства

Як повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України, положення нового органу Кабінет міністрів України затвердив на засіданні 19 лютого.

"Офіс фінконтролю здійснюватиме контрольні заходи у міністерствах, інших органах виконавчої влади, державних фондах, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, бюджетних установах, суб’єктах господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах, в установах та організаціях, які отримують (отримували) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або використовують (використовували) державне чи комунальне майно", - йдеться у документі.

Також контрольні заходи здійснюватимуться у суб’єктах господарської діяльності незалежно від форми власності за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні.

Новостворений орган відповідатиме, зокрема, за перевірку:

використання і збереження державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, у тому числі цільового, ефективного та результативного використання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів;
дотримання законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і місцевих бюджетів;
дотримання законодавства про закупівлі;
цільового використання і своєчасного повернення кредитів (позик), отриманих під державні (місцеві) гарантії;
реалізації інвестиційних проектів, інших проектів (програм), що підтримуються міжнародними організаціями;
законності та правомірності витрат бенефіціарів (партнерів) в межах виконання спільних операційних програм прикордонного та транскордонного співробітництва;
стану і достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Окрім того, у Положенні передбачено реалізацію інституту фінансової аналітики, тобто проведення аналізу ризиків щодо управління ресурсами держави з подальшим здійсненням контрольних заходів за високоризиковими операціями.

"Це дозволить рухатися до автоматизації процесів та опрацювання інформації в інформаційно-аналітичних системах Офісу фінконтролю. Відтак підвищиться якість виконання завдань, скоротиться час на збір, обробку та аналіз інформації щодо діяльності підконтрольних установ, а пріоритет діяльності перейде до забезпечення своєчасного реагування на проблемні питання щодо дотримання законодавства", -пояснили у Міністерстві.

Нагадаємо, 6 лютого міністерка фінансів Оксана Маркарова представила колективу голову Офісу фінансового контролю Ігоря Буграка.


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