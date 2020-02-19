Кабмін придумав, чим навантажити Офіс фінконтролю
Як повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України, положення нового органу Кабінет міністрів України затвердив на засіданні 19 лютого.
"Офіс фінконтролю здійснюватиме контрольні заходи у міністерствах, інших органах виконавчої влади, державних фондах, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, бюджетних установах, суб’єктах господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах, в установах та організаціях, які отримують (отримували) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або використовують (використовували) державне чи комунальне майно", - йдеться у документі.
Також контрольні заходи здійснюватимуться у суб’єктах господарської діяльності незалежно від форми власності за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні.
Новостворений орган відповідатиме, зокрема, за перевірку:
використання і збереження державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, у тому числі цільового, ефективного та результативного використання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів;
дотримання законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і місцевих бюджетів;
дотримання законодавства про закупівлі;
цільового використання і своєчасного повернення кредитів (позик), отриманих під державні (місцеві) гарантії;
реалізації інвестиційних проектів, інших проектів (програм), що підтримуються міжнародними організаціями;
законності та правомірності витрат бенефіціарів (партнерів) в межах виконання спільних операційних програм прикордонного та транскордонного співробітництва;
стану і достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
Окрім того, у Положенні передбачено реалізацію інституту фінансової аналітики, тобто проведення аналізу ризиків щодо управління ресурсами держави з подальшим здійсненням контрольних заходів за високоризиковими операціями.
"Це дозволить рухатися до автоматизації процесів та опрацювання інформації в інформаційно-аналітичних системах Офісу фінконтролю. Відтак підвищиться якість виконання завдань, скоротиться час на збір, обробку та аналіз інформації щодо діяльності підконтрольних установ, а пріоритет діяльності перейде до забезпечення своєчасного реагування на проблемні питання щодо дотримання законодавства", -пояснили у Міністерстві.
Нагадаємо, 6 лютого міністерка фінансів Оксана Маркарова представила колективу голову Офісу фінансового контролю Ігоря Буграка.
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