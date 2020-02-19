У порту під Одесою навантажувач задавив на смерть двох людей

У порту Южний під Одеської під колесами навантажувача загинуло двоє людей

У порту Южний під Одеської під колесами навантажувача загинуло двоє людей

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Думськая.

Інциндент стався 19 лютого о 9:30 ранку. Водій портового автонавантажувача не помітив співробітницю вагового комплексу і охоронця і наїхав на них. Як зазначають в ГУ Національної поліції в Одеській області, обидва потерпілі померли до приїзду медиків.

Зараз у порту працює слідчо-оперативна група, водій навантажувача знаходиться в шоковому стані.