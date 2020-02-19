В Луганській області затримали чоловіка ймовірно причетного до бойовиків

Військовослужбовці одного з підрозділів угруповання Нацгвардії в ОТУ "Північ" затримали мешканця Луганщини

Фото: Національна гвардія України

Військовослужбовці одного з підрозділів угруповання Нацгвардії в ОТУ "Північ" затримали мешканця Луганщини

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу угруповання НГУ ОС. Чоловік намагався перетнути блокпост поблизу села Городища. У пошуковій базі ситуаційного центру громадянин 1958 року народження був зазначений, як особа причетна до незаконних збройних формувань та яка підлягає затриманню. Чоловіка доставили до Біловодського відділу поліції.

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