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19 лютого 2020, 13:37

В Луганській області затримали чоловіка ймовірно причетного до бойовиків

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19 лютого 2020, 13:37
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Військовослужбовці одного з підрозділів угруповання Нацгвардії в ОТУ "Північ" затримали мешканця Луганщини
Фото: Національна гвардія України
Військовослужбовці одного з підрозділів угруповання Нацгвардії в ОТУ "Північ" затримали мешканця Луганщини

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу угруповання НГУ ОС.

Чоловік намагався перетнути блокпост поблизу села Городища. У пошуковій базі ситуаційного центру громадянин 1958 року народження був зазначений, як особа причетна до незаконних збройних формувань та яка підлягає затриманню.

Чоловіка доставили до Біловодського відділу поліції.


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