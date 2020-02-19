Ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань виплатять 1,4 млрд грн
Як повідомляє RegioNews, про це заявив прем’єрміністр України Олексій Гончарук.
За його словами, на здійснення відповідних виплат Уряд виділив 1 млрд 354 млн грн.
"Кожна людина отримає від 570 грн до 4120 грн. Це в середньому на 7% більше, ніж було минулого року", - сказав він.
У свою чергу в Міністерстві соціальної політики уточнили, що дана допомога будет разова і її мають виплатити до 5 травня поточного року.
Зокрема, розмір виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань становить:
- особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: I групи – 4 120 гривень, II групи – 3 640 гривень, III групи – 3 160 гривень;
- учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків, – 1 390 гривень;
- особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 4 120 гривень;
- членам сімей загиблих і дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, – 900 гривень;
- учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 570 гривень.
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