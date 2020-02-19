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19 лютого 2020, 13:02 6

У Бердянську затримали бандитів, які викрадали і катували людей

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19 лютого 2020, 13:02 6
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В місті Бердянськ правоохоронці провели спецоперацію і звільнили полонених, яких катували і вимагали з них гроші. На даний момент зловмисники затримані і взяті під варту
Фото: поліція
В місті Бердянськ правоохоронці провели спецоперацію і звільнили полонених, яких катували і вимагали з них гроші. На даний момент зловмисники затримані і взяті під варту

Про це повідомили в Бердянському відділі поліції, передает RegioNews.

Як виявилося, затримані є учасниками місцевого злочинного угруповання, що займається викраденнями людей і здирництвом. Обставини події встановлюються. За даним фактом порушено кримінальне провадження. Триває слідство.

Так, минулої п'ятниці, 14 лютого, злочинці викрали четверо жителів курортного Бердянську. Чоловіків, протягом п'яти днів, по-звірячому били, катували і принижували.

Члени банди вимагали 60 000 доларів США за неіснуючий борг. Коли потерпілі передали 10 000 доларів США, у них відібрали майно та автомобілі, після чого відпустили.


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