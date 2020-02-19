У Бердянську затримали бандитів, які викрадали і катували людей

В місті Бердянськ правоохоронці провели спецоперацію і звільнили полонених, яких катували і вимагали з них гроші. На даний момент зловмисники затримані і взяті під варту

Фото: поліція

В місті Бердянськ правоохоронці провели спецоперацію і звільнили полонених, яких катували і вимагали з них гроші. На даний момент зловмисники затримані і взяті під варту

Про це повідомили в Бердянському відділі поліції, передает RegioNews. Як виявилося, затримані є учасниками місцевого злочинного угруповання, що займається викраденнями людей і здирництвом. Обставини події встановлюються. За даним фактом порушено кримінальне провадження. Триває слідство. Так, минулої п'ятниці, 14 лютого, злочинці викрали четверо жителів курортного Бердянську. Чоловіків, протягом п'яти днів, по-звірячому били, катували і принижували. Члени банди вимагали 60 000 доларів США за неіснуючий борг. Коли потерпілі передали 10 000 доларів США, у них відібрали майно та автомобілі, після чого відпустили.

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