Затриманий на хабарі чиновник Житомирської ОДА повернувся на керівну посаду

Заступник начальника управління охорони здоров'я Житомирської облдержадміністрації Віктор Лучків, який у квітні 2019 року попався на хабарі, знову працює на своїй посаді

Фото: Cторінка Віталія Бунечка у Facebook

Заступник начальника управління охорони здоров'я Житомирської облдержадміністрації Віктор Лучків, який у квітні 2019 року попався на хабарі, знову працює на своїй посаді

Про це пише RegioNews з посиланням на Житомир.Online. Чиновник активно приймає участь у засіданнях щодо коронавірусу та інших нарадах, що стосуються медичної реформи. 19 лютого на своїй сторінці у Фейсбук голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко опублікував пост про те, що область увійшла до топ-5 відносно готовності медичних закладів до другого етапу реформи. На фото, поруч із заступниками голови можна побачити й Віктора Лучківа. Наша область увійшла до топ-5 відносно готовності медичних закладів до другого етапу реформи Окрім загальновідомої... Опубліковано Віталієм Бунечком Середа, 19 лютого 2020 р. Нагадаємо, 8 квітня 2019 року Віктора Лучківа затримали на хабарі у 10 тис. грн. До того ж Лучків є зятем начальника управління охорони здоров'я Житомирської облдержадміністрації Зиновія Парамонова.



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