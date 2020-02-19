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19 лютого 2020, 13:03 8

Затриманий на хабарі чиновник Житомирської ОДА повернувся на керівну посаду

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19 лютого 2020, 13:03 8
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Заступник начальника управління охорони здоров'я Житомирської облдержадміністрації Віктор Лучків, який у квітні 2019 року попався на хабарі, знову працює на своїй посаді
Фото: Cторінка Віталія Бунечка у Facebook
Заступник начальника управління охорони здоров'я Житомирської облдержадміністрації Віктор Лучків, який у квітні 2019 року попався на хабарі, знову працює на своїй посаді

Про це пише RegioNews з посиланням на Житомир.Online.

Чиновник активно приймає участь у засіданнях щодо коронавірусу та інших нарадах, що стосуються медичної реформи.

19 лютого на своїй сторінці у Фейсбук голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко опублікував пост про те, що область увійшла до топ-5 відносно готовності медичних закладів до другого етапу реформи. На фото, поруч із заступниками голови можна побачити й Віктора Лучківа.

Наша область увійшла до топ-5 відносно готовності медичних закладів до другого етапу реформи Окрім загальновідомої...

Опубліковано Віталієм Бунечком Середа, 19 лютого 2020 р.

Нагадаємо, 8 квітня 2019 року Віктора Лучківа затримали на хабарі у 10 тис. грн. До того ж Лучків є зятем начальника управління охорони здоров'я Житомирської облдержадміністрації Зиновія Парамонова.


#корупція #Житомирська ОДА
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