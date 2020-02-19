Кабмін затвердив програму забезпечення житлом військових та переселенців

Кабінет міністрів України схвалив програму житлового забезпечення внутрішньо переміщених осіб та осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність

Кабінет міністрів України схвалив програму житлового забезпечення внутрішньо переміщених осіб та осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність

Як пише RegioNews, відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

В уряді відзначають, що існуюча система забезпечення житлом спирається на підходи, визначені ще у Житловому кодексі Української РСР. Ці підходи з урахуванням недостатніх фінансових можливостей держави зумовили безперспективне очікування отримання безоплатного житла і безрезультатного перебування українців на обліку.

У Кабміні підрахували, що для забезпечення житлом зазначених категорій необхідно мінімум 13,8 млн квадратних метрів житла загальною вартістю 189 млрд гривень.