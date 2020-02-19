08:00  19 лютого
Літак для евакуації українців з Уханя вилетів з Києва
08:27  19 лютого
США звинуватили Росію у зриві Мінських угод в Радбезі ООН
10:40  19 лютого
У Криму перевірять і посилять охорону шкіл через справи ФСБ проти підлітків
UA | RU
UA | RU
19 лютого 2020, 13:44 6

Кабмін затвердив програму забезпечення житлом військових та переселенців

Читайте также
на русском языке
19 лютого 2020, 13:44 6
Читайте также на русском языке
Кабінет міністрів України схвалив програму житлового забезпечення внутрішньо переміщених осіб та осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність
Кабінет міністрів України схвалив програму житлового забезпечення внутрішньо переміщених осіб та осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність

Як пише RegioNews, відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

В уряді відзначають, що існуюча система забезпечення житлом спирається на підходи, визначені ще у Житловому кодексі Української РСР. Ці підходи з урахуванням недостатніх фінансових можливостей держави зумовили безперспективне очікування отримання безоплатного житла і безрезультатного перебування українців на обліку.

У Кабміні підрахували, що для забезпечення житлом зазначених категорій необхідно мінімум 13,8 млн квадратних метрів житла загальною вартістю 189 млрд гривень.


Кабмин
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
14 лютого 2020, 15:59
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56
Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
14 лютого 2020, 16:43
Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
14 лютого 2020, 17:59
Захоплення українців в Азовському морі: поліція відкрила справу
15 лютого 2020, 17:10
Останні Популярні
Денис Казанський
Іра Дідич
Антон Булгаков
Всі блоги »
Мерський фальстарт: Хто готується розділити Запоріжжя з Ахметовим
19 лютого 2020, 11:00
Голові Рівненської облради показали "чорну мітку". Губернатору приготуватись
18 лютого 2020, 18:40
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »