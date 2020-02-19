У Кабміні назвали суму доплат вчителям початкових класів

В Україні вчителі початкових класів, що успішно пройшли сертифікацію отримуватимуть щомісячні доплату. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у Telegram

В Україні вчителі початкових класів, що успішно пройшли сертифікацію отримуватимуть щомісячні доплату. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у Telegram

"705 успішно сертифікованих учителів початкових класів отримуватимуть щомісячну доплату у розмірі 20% посадового окладу. Місцева влада нараховує педагогам як цю надбавку, так і надбавку за престижність", - написав прем'єр, інформує RegioNews. За його словами, у 2020 році освітня субвенція зросла на 10,8 млн грн порівняно з 2019 роком.

Раніше міністр освіти Анна Новосад, розповідаючи про реформу школи, пояснила, що через п'ять-шість років сертифікація вчителів має стати обов'язковою для всіх педагогічних працівників.