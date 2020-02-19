Депутат з Лисичанська та помічник нардепа ВР влаштували бійку в Сєвєродонецьку

Поліція займається розслідуванням бійки між депутатом Лисичанської міськради Іваном Полупановим і помічником нардепа Єлизавети Богуцької В'ячеславом Шевчуком в Сєвєродонецьку

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Поліція займається розслідуванням бійки між депутатом Лисичанської міськради Іваном Полупановим і помічником нардепа Єлизавети Богуцької В'ячеславом Шевчуком в Сєвєродонецьку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Луганської області.

Відео події конфлікту опублікували в соціальних мережах самі учасники бійки. При цьому сторони конфлікту взаємно звинувачують один одного в підбурюванні та агресії.

Депутат від "Опозиційної платформи" Лисичанської міськради Полупанов стверджує, що знаходився біля Сєвєродонецької міськради "у своїх справах", коли до нього підійшов Шевчук і "почав ставити всякі питання".

Шевчук, в свою чергу, пізніше заявив про "інсайдерську інформацію", що в Сєвєродонецьку міськраду "проникли якісь люди". Нібито, перевіряючи цю інформацію, Шевчук і опинився біля міськради, а побачивши Полупанова, підійшов до нього з питаннями про мету перебування там Полупанова.

Так чи інакше, розмова пізніше перетекла в бійку, після якої і Шевчук і Полупанов написали заяви в поліцію.

"У неділю, перед будівлею Сєверодонецької міської ради сталася бійка між помічником депутата Верховної Ради і депутатом місцевої ради, в ході якої тілесні ушкодження отримали обидва учасники події. Після цієї події чоловіки звернулися із заявами про заподіяння тілесних ушкоджень в Сєверодонецький відділ поліції", - йдеться в офіційному повідомленні Нацполіціі.

За обома заяви відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 125 КК України "Умисне легке тілесне ушкодження". Зараз поліція продовжує розслідування.