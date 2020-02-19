Катастрофа МАУ: Іран заявив про серйозне пошкодження "чорного ящика" літака
Як передає RegioNews з посиланням на місцеве агентство IRNA, про це заявив міністр оборони Ірану Амір Хатамі.
"Чорний ящик" зазнав серйозних пошкоджень і міністерство оборони попросило оборонні підприємства про його реставрацію. "Чорний ящик" спочатку відновлять, а потім розшифрують ", - сказав він.
За словами міністра, зараз йде робота по відновленню ящиків.
Нагадаємо, 16 лютого Іран визнав, що не може розшифрувати чорні ящики українського літака. Після цього секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що самописці можуть розшифрувати в Україні.
ДОВІДКА: пасажирський літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) був збитий двома іранськими ракетами 8 січня 2020 року, всього через кілька хвилин після того, як він піднявся в повітря в міжнародному аеропорту Тегерана.
В результаті загинули всі 176 людей, які перебували на борту, в тому числі 11 громадян України (2 пасажири і 9 членів екіпажу). 11 січня влада Ірану повідомили, що збили літак помилково, "на тлі напруженої ситуації, викликаної агресивними діями США".
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