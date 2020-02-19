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19 лютого 2020, 12:40 4

Екс-начальник Чернівецької митниці Салагор оскаржує своє звільнення в суді

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19 лютого 2020, 12:40 4
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Колишній начальник Чернівецької митниці Микола Салагор звернувся з позовом до Чернівецького окружного адміністративного суду проти Державної фіскальної служби України. Він просить суд визнати протиправною оцінку його роботи
Колишній начальник Чернівецької митниці Микола Салагор звернувся з позовом до Чернівецького окружного адміністративного суду проти Державної фіскальної служби України. Він просить суд визнати протиправною оцінку його роботи

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, пише RegioNews.

У свою чергу, Державна фіскальна служба, яка є відповідачем, подала клопотання, в якому вказала на те, що функції державної митної політики виконує Державна митна служба України, а тому необхідно замінити відповідача.

Суд відмовив у клопотанні ДФС про заміну відповідача. Водночас колегія суддів прийняла рішення залучити таки Державну митну службу України, як співвідповідача.

Дата наступного судового засідання буде відома пізніше.

Довідка: 6 липня минулого року президент Зеленський "порекомендував" Салагору піти у відставку через численні підозри у причетності до контрабанди на україно-румунському кордоні. Саме тоді у розпалі був скандал між Салагором і тодішнім губернатором Буковини Олександром Фищуком.

Салагор звинуватив Фищука та його колишнього зятя у контрабанді. У відповідь Фищук заявив, що невинен, а натомість має докази щодо причетності Салагора до незаконних оборудок на кордоні.

Після скандалу тяганина зі звільненням Салагора тривала ще кілька місяців. Зрештою у грудні 2019-го, головного митника Буковини звільнили "у зв'язку з отриманням державним службовцем негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності у 2019 році".


#Микола САлагор #Чернівецька митниця
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