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19 лютого 2020, 12:23 10

Не лише Україною: у Кремлі розповіли, де застосують "талант" звільненого Суркова

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19 лютого 2020, 12:23 10
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Президент Росії Володимир Путін перед звільненням свого помічника Владислава Суркова зустрічався з ним, щоб відзначити його "досвід і талант"
Фото: m.allpravda.info
Президент Росії Володимир Путін перед звільненням свого помічника Владислава Суркова зустрічався з ним, щоб відзначити його "досвід і талант"

Як передає RegioNews з посиланням на росЗМІ, про це розповів прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Вони (Володимир Путін і Владислав Сурков) зустрічалися, він (Сурков) був звільнений від займаної посади за власним бажанням. Ніяких сумнівів немає, що багаторічний досвід і без перебільшення талант Суркова знайдуть своє застосування", - заявив він.

На уточнююче запитання, чи знадобляться навички Суркова на українському напрямку, представник Кремля відповів: "Тут я вже не беруся щось прогнозувати, просто тут немає ніяких сумнівів, що він може бути задіяний в найрізноманітніших напрямках, не тільки на українському".

Також Пєсков не зміг відповісти на питання, в державній чи комерційній структурі планує працювати Сурков, і чому він вирішив піти з Кремля.

Нагадаємо, 18 лютого президент Росії Володимир Путін звільнив з посади свого помічника Владислава Суркова.

Як відомо, розмови про те, що Сурков вирішив піти з державної служби через "зміни курсу Кремля на українському напрямі" ходили ще в січні. Пізніше в адміністрації Путіна спростували зміну курсу, однак головним куратором українського напрямку в політиці Кремля призначили заступника глави адміністрації президента Росії Дмитра Козака.

Нагадаємо, Владислав Сурков був ідеологом гібридної війни в оточенні російського президента, а також куратором самопроголошених республік Кавказу і так званих "ЛДНР".


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