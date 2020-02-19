ОБСЄ нарахувала більше 2300 вибухів при вчорашніх обстрілах в Луганській області

ОБСЄ констатувала суттєве збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Луганській області

Фото: ОБСЄ

ОБСЄ констатувала суттєве збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Луганській області

Про це, як повідомляє RegioNews, йдеться в звіті Місії від 18 лютого.

Вранці 18 лютого, в період з приблизно 5:30 до 11:30, під час патрулювання в районі Золотого і Попасної, а також моніторингу камер відеоспостереження Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала понад 2 300 вибухів.

Після обстрілів команда Місії направила на місце безпілотник дальнього радіусу дії. В даний час здійснюється аналіз матеріалів фото- і відеофіксації.

Нагадаємо, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Новотошківське, Горіхового, Кримського, Хутори Вільного. Внаслідок обстрілу загинув український військовий, ще п'ятеро отримали поранення.