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19 лютого 2020, 12:45 2

У "Нафтогазі" показали, скільки грошей внесли до бюджету-2019

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19 лютого 2020, 12:45 2
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НАК "Нафтогаз України" сплатила торік до державного бюджету понад 120 млрд гривень податків і дивідендів.
НАК "Нафтогаз України" сплатила торік до державного бюджету понад 120 млрд гривень податків і дивідендів.

Як повідомляє RegioNews, про це написав очільник компанії Андрій Коболєв у Facebook.

"У минулому році група Нафтогаз сплатила до державного бюджету понад 120 млрд гривень податків і дивідендів. З них — понад 14 млрд грн ми заплатили у грудні авансом", - написав він, як пояснення до опублікованого слайду.

Andriy Kobolyev: Мене часто питають - а що було зроблено за 6 років? На слайді - частина відповіді. Далі буде. У...

Опубліковано Нафтогаз України - Naftogaz Середа, 19 лютого 2020 р.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення звернутись до наглядової ради "Нафтогазу" з проханням утриматися від виплат великих премій керівництву компанії та розглянути питання про їхній перегляд у бік зменшення.

Раніше виконавчий директор компанії Юрій Вітренко заявив, що трудові контракти деяких працівників НАК "Нафтогаз України" передбачають одержання премій за те, що компанія отримала від російського "Газпрому" 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.


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