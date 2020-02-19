У "Нафтогазі" показали, скільки грошей внесли до бюджету-2019
Як повідомляє RegioNews, про це написав очільник компанії Андрій Коболєв у Facebook.
"У минулому році група Нафтогаз сплатила до державного бюджету понад 120 млрд гривень податків і дивідендів. З них — понад 14 млрд грн ми заплатили у грудні авансом", - написав він, як пояснення до опублікованого слайду.
Andriy Kobolyev: Мене часто питають - а що було зроблено за 6 років? На слайді - частина відповіді. Далі буде. У...Опубліковано Нафтогаз України - Naftogaz Середа, 19 лютого 2020 р.
Нагадаємо, уряд ухвалив рішення звернутись до наглядової ради "Нафтогазу" з проханням утриматися від виплат великих премій керівництву компанії та розглянути питання про їхній перегляд у бік зменшення.
Раніше виконавчий директор компанії Юрій Вітренко заявив, що трудові контракти деяких працівників НАК "Нафтогаз України" передбачають одержання премій за те, що компанія отримала від російського "Газпрому" 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.
- 14:27 19 лютого Евакуація з Китаю: усі українці прибули в аеропорт Уханя (ФОТО)
- 14:22 19 лютого Скандал через "швидкі" в Дніпрі. Мер Філатов сподівається, що "зелений" розум обласної влади візьме гору
- 14:18 19 лютого Це відновлення моєї свободи, світострийняття: інтерв'ю журналіста Семени після виїзду з Криму
- 13:47 19 лютого Одеська ОДА: Ізмаїл готовий до прийому хворих коронавірусом
- 13:45 19 лютого Кабмін придумав, чим навантажити Офіс фінконтролю
- 13:44 19 лютого Кабмін затвердив програму забезпечення житлом військових та переселенців
- 15:59 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
- 14:12 18 лютого Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
- 13:56 15 лютого Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
- 16:43 14 лютого Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
- 17:10 15 лютого Захоплення українців в Азовському морі: поліція відкрила справу