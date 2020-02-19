РФ звинуватила Євросоюз через невизнання паспортів ОРДЛО

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Євросоюз в "тактиці удушення" жителів Донбасу через невизнання паспортів, які роздають окупанти в ОРДЛО

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Євросоюз в "тактиці удушення" жителів Донбасу через невизнання паспортів, які роздають окупанти в ОРДЛО

Як повідомляє RegioNews, відповідну заяву було викладено на сайті МЗС РФ.

"До тактики удушення жителів Донбасу приєдналися держави ЄС. Частина країн Євросоюзу прийняли рішення не визнавати видані донбасівців з гуманітарних міркувань російські паспорти і не ставити в них шенгенські візи, як раніше було зроблено по відношенню до жителів Криму. Вважаємо це прямою дискримінацією і порушенням прав людини" , - йдеться в заяві.



Раніше повідомлялося, що окупаційні адміністрації на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей почали черговий етап кампанії "паспортизації" населення. Пенсіонерам вже є загрози про припинення виплат пенсій з 31 березня 2020 при відсутності документа про вилучення українського паспорта.



В офісі генерального прокурора України заявили, що відомості про примусову паспортизації жителів непідконтрольною Україні частини Донбасу будуть долучені до позовів для Міжнародного кримінального суду.