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19 лютого 2020, 12:07 9

РФ звинуватила Євросоюз через невизнання паспортів ОРДЛО

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19 лютого 2020, 12:07 9
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Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Євросоюз в "тактиці удушення" жителів Донбасу через невизнання паспортів, які роздають окупанти в ОРДЛО
Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Євросоюз в "тактиці удушення" жителів Донбасу через невизнання паспортів, які роздають окупанти в ОРДЛО

Як повідомляє RegioNews, відповідну заяву було викладено на сайті МЗС РФ.
"До тактики удушення жителів Донбасу приєдналися держави ЄС. Частина країн Євросоюзу прийняли рішення не визнавати видані донбасівців з гуманітарних міркувань російські паспорти і не ставити в них шенгенські візи, як раніше було зроблено по відношенню до жителів Криму. Вважаємо це прямою дискримінацією і порушенням прав людини" , - йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що окупаційні адміністрації на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей почали черговий етап кампанії "паспортизації" населення. Пенсіонерам вже є загрози про припинення виплат пенсій з 31 березня 2020 при відсутності документа про вилучення українського паспорта.

В офісі генерального прокурора України заявили, що відомості про примусову паспортизації жителів непідконтрольною Україні частини Донбасу будуть долучені до позовів для Міжнародного кримінального суду.


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