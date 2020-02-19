РФ звинуватила Євросоюз через невизнання паспортів ОРДЛО
Як повідомляє RegioNews, відповідну заяву було викладено на сайті МЗС РФ.
"До тактики удушення жителів Донбасу приєдналися держави ЄС. Частина країн Євросоюзу прийняли рішення не визнавати видані донбасівців з гуманітарних міркувань російські паспорти і не ставити в них шенгенські візи, як раніше було зроблено по відношенню до жителів Криму. Вважаємо це прямою дискримінацією і порушенням прав людини" , - йдеться в заяві.
Раніше повідомлялося, що окупаційні адміністрації на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей почали черговий етап кампанії "паспортизації" населення. Пенсіонерам вже є загрози про припинення виплат пенсій з 31 березня 2020 при відсутності документа про вилучення українського паспорта.
В офісі генерального прокурора України заявили, що відомості про примусову паспортизації жителів непідконтрольною Україні частини Донбасу будуть долучені до позовів для Міжнародного кримінального суду.
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