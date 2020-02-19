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19 лютого 2020, 11:54 5

На Чернігівщині понад 94% медзакладів готові до наступного етапу медреформи

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19 лютого 2020, 11:54 5
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Більше 94% закладів, що надають медичну допомогу вторинного та третинного рівня в області, готові до укладання договорів з Національною службою здоров’я України.
Більше 94% закладів, що надають медичну допомогу вторинного та третинного рівня в області, готові до укладання договорів з Національною службою здоров’я України.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Чернігівську облдержадміінтрацію.

Це третій показник у рейтингу, оприлюдненому НСЗУ.

Усі заклади області, які підпадають під умови реформування, вже підключилися до медичної інформаційної системи та зареєструвалися у електронній системі охорони здоров’я. За допомогою цих систем з 1 квітня поточного року буде здійснюватися фінансування медустанов за новими принципами.

Автономізовано на Чернігівщині майже 93% медичних закладів. Це означає, що лікарні набувають статусу некомерційного комунального підприємства, тобто стають більш самостійними у господарських і управлінських справах.

Комп’ютерами медичні установи вторинного та третинного рівня забезпечені на 85,42% потреби. Цей показник відчутно зросте вже найближчим часом, коли завершаться тендерні закупівлі обладнання. З обласного бюджету на це виділено понад 8,5 мільйона гривень.


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