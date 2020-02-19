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19 лютого 2020, 12:00 8

Загрози життю пораненим внаслідок обстрілів в Луганській області немає – ООС

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19 лютого 2020, 12:00 8
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Поранені внаслідок обстрілів в Луганській області 18 лютого доставлені до військового мобільного госпіталю
Фото: Скрін з відео операції Об’єднаних сил
Поранені внаслідок обстрілів в Луганській області 18 лютого доставлені до військового мобільного госпіталю

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр операції Об’єднаних сил

"Усім пораненим на місці події була надана відповідна перша медична допомога, всі своєчасно доставлені засобами медичної евакуації до військового мобільного госпіталю. Наразі, після дообстеження отримали необхідну хірургічну допомогу і готуються до евакуації в один з військово-медичних клінічних центрів за призначенням. Загрози життю нашим пораненим немає”, — сказав начальник медичної служби ООС полковник медичної служби Олександр Авраменко.

Нагадаємо, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Новотошківського, Горіхового, Кримського, Хутора Вільного. Внаслідок обстрілів загинув український військовий, ще п’ятеро отримали поранення.


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