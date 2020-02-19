Суд дозволив Гладковському виїжджати за межі Київської області

Вищий антикорупційний суд дозволив колишньому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському виїжджати за межі Київської області

Вищий антикорупційний суд дозволив колишньому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському виїжджати за межі Київської області

Про це повідомив адвокат Гладковського Руслан Волинець, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Вчора було засідання Антикорупційного суду, на якому прокуратура звернулася з проханням продовжити Гладковському всі 5 обов’язків. Ми виступили проти цього одного обов’язку (не покидати Київську область, – ред.), І суд прийняв рішення відмовити у частині заборони виїзду за територію Київської області. Тобто, Гладковський може на поточний момент вільно пересуватися за територію Київської області", – сказав Волинець.

Адвокат уточнив, що до 18 квітня у Гладковського залишилися наступні обов’язки: прибувати до детектива за вимогою, при зміні місця проживання чи реєстрації повідомляти про це, утримуватися від спілкування з певними особами у рамках провадження, здати паспорти для виїзду за кордон.

Довідка: 27 серпня минулого року НАБУ порушило справу проти колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. 17 жовтня Гладковського затримали детективи НАБУ. Наступного дня йому оголосили підозру у зловживанні владою та декларуванні недостовірної інформації.

За даними САП, Гладковський забезпечив включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс". Як наслідок, державі було завдано понад 10,62 млн грн збитків, стверджують в САП.

Крім того, колишній посадовець не задекларував доходи дружини від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі Києва за 2016-2018 роки.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав Гладковському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн 623 тисячі 130 грн.

21 жовтня за Гладковського внесли заставу і він вийшов із СІЗО.

20 грудня ВАКС дозволив зняти електронний браслет з Гладковського.

5 лютого генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що обвинувальний акт щодо колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського найближчим часом направлять до суду.