Поліція посилила заходи безпеки у центрі Києва

У посиленому режимі чергують надзвичайники, вибухотехніки, кінологи та нацгвардійці

У посиленому режимі чергують надзвичайники, вибухотехніки, кінологи та нацгвардійці

Про це пише RegioNews з посиланням на Нацполіцію Києва.

"Сьогодні у центральній частині Києва анонсовано проведення декількох масових акцій, зокрема, під адміністративними будівлями органів державної влади. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці просять організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.

