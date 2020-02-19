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19 лютого 2020, 11:22 3

В Києві під Офісом президента протестують малі підприємці

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19 лютого 2020, 11:22 3
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Учасники акції мітингують проти запровадження РРО та посилення фіскального тиску, які запровадили зміни до податкового законодавства, ухваленого монобільшістю у Раді
Фото: racurs.ua
Учасники акції мітингують проти запровадження РРО та посилення фіскального тиску, які запровадили зміни до податкового законодавства, ухваленого монобільшістю у Раді

Про це інформує RegioNews. Такі ж акції відбуваються у деяких обласних центрах України.

Акція малих підприємців відбувається на Банковій під гаслами "Save ФОП", "Ні знищенню малого бізнесу касовими апаратами!". Учасники вимагають прийняти законопроекти, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Довідка:
Нові закони про РРО та внесені зміни до Податкового кодексу щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг Верховна Рада ухвалила у вересні 2019 року. Вони і спровокували створення руху #SaveФОП.

Основна ідея нових законів за версією їхніх авторів – вивести з "тіні" великий бізнес, який прикривається ФОПами для приховування обігу коштів, виключити людський чинник у спілкуванні платника податків і податкового органу шляхом диджиталізації, боротьба з контрабандою, врегулювання торгівлі через інтернет.

Однак насправді, за твердженням підприємців, прийняття новацій тільки спонукає працювати нелегально, збільшує розміри податків та інших обов’язкових витрат, а також підвищує розміри штрафів.


#ФОП #протести
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