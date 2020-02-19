У Херсонській області знайшли схованку з гранатометами і тротилом

Співробітники Служби безпеки України знайшли в Каланчацькому районі Херсонської області, недалеко від Північно-Кримського каналу, схованку з гранатометами, тротилом та іншими боєприпасами

Фото: Вікторія Шакула Facebook

Співробітники Служби безпеки України знайшли в Каланчацькому районі Херсонської області, недалеко від Північно-Кримського каналу, схованку з гранатометами, тротилом та іншими боєприпасами

Про це у Facebook повідомила прес-офіцер Херсонського обласного управління СБУ Вікторія Шакула, передає RegioNews. Повідомляється, що співробітники СБУ дістали зі схованки 2 ручних протитанкових гранатомети, 1,2 кг тротилу і 1 кг піротехнічної суміші, загорнуту у поліетиленові пакети. Кримінальне провадження відкрито за статтею 263 КК України: незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Зараз тривають слідчі дії. Правоохоронці з'ясовують, хто власник схованки. Співробітники Служби безпеки України в Каланчацькому районі Херсонської області поблизу Північно-Кримського каналу... Опубліковано Викторією Шакулою Понеділок, 17 лютого 2020 р.

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