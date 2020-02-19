У Львові автомобіль зніс 18 метрів парапету

Львівські патрульні виявили водія, який зніс 18 метрів парапету та в’їхав у трамвайну зупинку

Львівські патрульні виявили водія, який зніс 18 метрів парапету та в’їхав у трамвайну зупинку

Сьогодні, близько 2-ї години ночі, у Львові патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці Сахарова. Там автомобіль Peugeot Partner здійснив наїзд на трамвайну зупинку і знищив 18 метрів парапету, а також, пошкодив прилеглу інфраструктуру.

Водій втік з місця пригоди. Переглянувши відео з камер спостереження, патрульні встановили, що ДТП відбулася при перевищенні швидкості.

Авто і його водія з двома пасажирами правоохоронці виявили на вулиці Кастелівка. Усі, включно з водієм, були нетверезими.

23-річний житель міста Тернопіль відмовився від перевірки на стан сп’яніння. На нього склали протоколи за ч.1. ст.130 КУпАП - керування транспортним засобом в стані сп’яніння, за ст.122-4 УпАПК - втеча з місця ДТП, за ст.124 - орушення ПДР, що призвело до ДТП.

На водія та його друзів винесли постанови за куріння в публічних місцях, і, окремо, кожен з пасажирів отримав постанови за появу в нетверезому стані в громадському місці.