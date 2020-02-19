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19 лютого 2020, 10:47 3

Держава продає готель "Дніпро" у Києві

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19 лютого 2020, 10:47 3
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Фонд державного майна України анонсував аукціон з продажу готелю "Дніпро", який розташований на Європейській площі у центрі Києва. Аукціон заплановано на весну 2020 року
Фонд державного майна України анонсував аукціон з продажу готелю "Дніпро", який розташований на Європейській площі у центрі Києва. Аукціон заплановано на весну 2020 року

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу Фонду державного майна.

"Цьогоріч плануємо завершити процедури приватизації по п’яти великих об’єктах, але вже навесні цього року, буде виставлений на аукціон готель "Дніпро", — повідомляють у Фонді.

Приватизація готелю "Дніпро" - сюжет DW

На сьогодні у Фонді держмайна 23 об'єкти великої приватизації. Процедура їх передачі приватному інвестору відповідно до Закону України про приватизацію займає орієнтовно 9-11 місяців: вибір інвестиційного радника проведення аудиту маркетування проведення аукціону. В цьому році ми плануємо завершити процедури приватизації по п’яти великих об’єктах, але вже навесні цього року, буде виставлений на аукціон готель "Дніпро". Він розташований в самісінькому центрі Києва, а його стартова ціна складе 10 мільйонів доларів. Для того, аби його фінальна вартість зросла в рази – нещодавно призначено нову директорку – Еліну Сапожкову. Вона має 12 років досвіду відкриття, розвитку та управління готелями міжнародних мереж, а тепер разом із нашою командою займатиметься якісною підготовкою готель "Дніпро" до залучення стратегічного інвестора. "Цей готель знаходиться у центрі міста. І ви самі можете побачити, які звідси відкриваються краєвиди. Це велика цінність для гостей, і це дуже велика цінність для інвестора", – каже Еліна Сапожкова. Відео: DW #ПрозораПриватизація

Опубліковано Фонд державного майна України Вівторок, 18 лютого 2020 р.

Стартова ціна готелю "Дніпро" становитиме майже 10 млн доларів. Це означає, що компанія, яка приватизує готель, зможе взяти участь в інвестиційній програмі держави та не платити податки з прибутку протягом 5 років.

Напередодні Фонд держмайна призначив професійну директорку готелю "Дніпро". Наразі вона готує цей об'єкт до приватизації.


#приватизація #готель Днипро
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