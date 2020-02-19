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19 лютого 2020, 10:46 1

Відновлено роботу КПВВ "Мар’їнка"

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19 лютого 2020, 10:46 1
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19 лютого контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил відкрились і функціонують у штатному режимі за зимовим графіком
Фото: Держприкордонслужба України
19 лютого контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил відкрились і функціонують у штатному режимі за зимовим графіком

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби України.

Пасажиро-транспортний потік через дорожні коридори збільшився.

Нагадаємо, 18 лютого КПВВ "Мар’їнка" не працював у зв’язку з роботами на електромережах.


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