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19 лютого 2020, 10:25 6

Коронавірус на лайнері Diamond Princess: перші пасажири зійшли на берег в Японії

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19 лютого 2020, 10:25 6
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У середу, 19 лютого, перші пасажири висадилися з круїзного лайнера Diamond Princess, пришвартованого в Японії, після 14 днів карантину
У середу, 19 лютого, перші пасажири висадилися з круїзного лайнера Diamond Princess, пришвартованого в Японії, після 14 днів карантину

Як інформує RegioNews, через вірус Covid-19 було інфіковано щонайменше 542 пасажирів і членів екіпажу на лайнері - це найбільше скупчення заражених за межами материкового Китаю. Всього на кораблі перебувало 3700 осіб.

Очікується, що близько 500 осіб з негативним тестом і без симптомів вивантажаться у середу, пише BBC.

Ті, хто мав негативний результат, але знаходився в каютах із зараженими людьми, повинні будуть залишитися на борту для додаткового карантину.

Відомо, що серед тих, хто заразився на борту корабля є двоє українців.

Раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив що 18 лютого з лікарні можуть виписати одного з українців, який знаходився на лайнері Diamond Princess.


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