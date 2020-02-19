Коронавірус на лайнері Diamond Princess: перші пасажири зійшли на берег в Японії

У середу, 19 лютого, перші пасажири висадилися з круїзного лайнера Diamond Princess, пришвартованого в Японії, після 14 днів карантину

У середу, 19 лютого, перші пасажири висадилися з круїзного лайнера Diamond Princess, пришвартованого в Японії, після 14 днів карантину

Як інформує RegioNews, через вірус Covid-19 було інфіковано щонайменше 542 пасажирів і членів екіпажу на лайнері - це найбільше скупчення заражених за межами материкового Китаю. Всього на кораблі перебувало 3700 осіб.

Очікується, що близько 500 осіб з негативним тестом і без симптомів вивантажаться у середу, пише BBC.

Ті, хто мав негативний результат, але знаходився в каютах із зараженими людьми, повинні будуть залишитися на борту для додаткового карантину.

Відомо, що серед тих, хто заразився на борту корабля є двоє українців.

Раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив що 18 лютого з лікарні можуть виписати одного з українців, який знаходився на лайнері Diamond Princess.