В Житомирі продають медичні маски з Уханя

Через короновірус з більшості житомирських аптек зникли захисні медичні маски. Дефіцитний товар продають за "скаженою" ціною – п’ять гривень за штуку. Виробник цих масок – китайське місто Ухань, епіцентр смертельної хвороби

Через короновірус з більшості житомирських аптек зникли захисні медичні маски. Дефіцитний товар продають за "скаженою" ціною – п’ять гривень за штуку. Виробник цих масок – китайське місто Ухань, епіцентр смертельної хвороби

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Житомир Online.

Журналісти сайту "Житомир-Онлайн" відшукали маски в одній з аптек міста за цною 5 гривень за штуку. Продавчиня розповіла кореспонденту, що два тижні тому ціна була майже вдвічі нижчою.

Найцікавіше те, що виробляють маски аптеках в китайському Ухані - місті, з якого почалася епідемія коронавірусу.

