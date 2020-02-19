08:00  19 лютого
Літак для евакуації українців з Уханя вилетів з Києва
08:27  19 лютого
США звинуватили Росію у зриві Мінських угод в Радбезі ООН
10:40  19 лютого
У Криму перевірять і посилять охорону шкіл через справи ФСБ проти підлітків
UA | RU
UA | RU
19 лютого 2020, 09:58 8

В Житомирі продають медичні маски з Уханя

Читайте также
на русском языке
19 лютого 2020, 09:58 8
Читайте также на русском языке
Через короновірус з більшості житомирських аптек зникли захисні медичні маски. Дефіцитний товар продають за "скаженою" ціною – п’ять гривень за штуку. Виробник цих масок – китайське місто Ухань, епіцентр смертельної хвороби
Через короновірус з більшості житомирських аптек зникли захисні медичні маски. Дефіцитний товар продають за "скаженою" ціною – п’ять гривень за штуку. Виробник цих масок – китайське місто Ухань, епіцентр смертельної хвороби

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Житомир Online.

Журналісти сайту "Житомир-Онлайн" відшукали маски в одній з аптек міста за цною 5 гривень за штуку. Продавчиня розповіла кореспонденту, що два тижні тому ціна була майже вдвічі нижчою.

Найцікавіше те, що виробляють маски аптеках в китайському Ухані - місті, з якого почалася епідемія коронавірусу.


#коронавірус
Житомирська облрада просить зупинити будівництво дороги, на якому працюють китайці
19 лютого 2020, 09:35
На Буковині через коронавірус дискримінують односельчан, що повернулись з Китаю
18 лютого 2020, 19:08
Ще один райцентр на Київщині не хоче приймати евакуйованих з Китаю
18 лютого 2020, 14:25
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
14 лютого 2020, 15:59
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56
Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
14 лютого 2020, 16:43
Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
14 лютого 2020, 17:59
Захоплення українців в Азовському морі: поліція відкрила справу
15 лютого 2020, 17:10
Останні Популярні
Денис Казанський
Іра Дідич
Антон Булгаков
Всі блоги »
Мерський фальстарт: Хто готується розділити Запоріжжя з Ахметовим
19 лютого 2020, 11:00
Голові Рівненської облради показали "чорну мітку". Губернатору приготуватись
18 лютого 2020, 18:40
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Синєгубов Олег Васильович
Голова Полтавської обласної державної адміністрації
Всі досьє »