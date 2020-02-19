Засідання Ради: відкриття ринку землі та зміни до закону про нацбезпеку

Верховна рада продовжить розглядати закон про відкриття ринку землі та закон про запобігання корупції. Про це йдеться у порядку денному парламенту

Верховна рада продовжить розглядати закон про відкриття ринку землі та закон про запобігання корупції. Про це йдеться у порядку денному парламенту

Як інформує RegioNews, нардепи також проголосують за включення до порядку денного законопроект президента Володимира Зеленського про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях, і внесення змін до закону про нацбезпеку. Нагадаємо, вчора у порядку денному були ті ж питання. Верховна рада України станом на вівторок, 18 лютого, розглянула майже 500 правок до другого читання законопроекту про ринок землі. Загалом в документі їх більше 4 тисяч. Також у Раді розглядають можливість призначення додаткових пленарних засідань ВР для прискорення розгляду законопроекту про ринок землі. Арахамія допускає, що таке рішення може викликати нову серію маніпуляцій по закону.

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