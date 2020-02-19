Засідання Ради: відкриття ринку землі та зміни до закону про нацбезпеку
Верховна рада продовжить розглядати закон про відкриття ринку землі та закон про запобігання корупції. Про це йдеться у порядку денному парламенту
Верховна рада продовжить розглядати закон про відкриття ринку землі та закон про запобігання корупції. Про це йдеться у порядку денному парламенту
Як інформує RegioNews, нардепи також проголосують за включення до порядку денного законопроект президента Володимира Зеленського про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях, і внесення змін до закону про нацбезпеку.
Нагадаємо, вчора у порядку денному були ті ж питання. Верховна рада України станом на вівторок, 18 лютого, розглянула майже 500 правок до другого читання законопроекту про ринок землі.
Загалом в документі їх більше 4 тисяч.
Також у Раді розглядають можливість призначення додаткових пленарних засідань ВР для прискорення розгляду законопроекту про ринок землі. Арахамія допускає, що таке рішення може викликати нову серію маніпуляцій по закону.
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- 16:43 14 лютого Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
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