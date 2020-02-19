Житомирська облрада просить зупинити будівництво дороги, на якому працюють китайці

Житомирська облрада просить облдержадміністрацію звернутися до Кабміну, аби призупинити будівництво північної об’їзної автодороги навколо Житомира, на якому працюють китайські робітники

Житомирська облрада просить облдержадміністрацію звернутися до Кабміну, аби призупинити будівництво північної об’їзної автодороги навколо Житомира, на якому працюють китайські робітники

Про це йшлося на засіданні постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та у справах ветеранів обласної ради, іноформує RegioNews з посиланням на пресслужбу Житомирської облради.

"Профільна комісія доручила ОДА звернутись до Кабінету міністрів з проханням тимчасово призупинити роботи з реконструкції Північної об’їзної дороги, аби китайські працівники не повертались на місце роботи, а залишались в своїй країні", - зауважив голова облради Володимир Ширма.

За його словами депутати також звернуться до правоохоронціів, аби вони встановили цілодобове чергування біля боксів, де проживають будівельники.

Крім того, депутати доручили управлінню охорони здоров’я ОДА забезпечити цілодобове медичне спостереження за китайськими працівниками, а також внести пропозиції щодо потреби у необхідних медикаментах та засобах спеціального медичного захисту, аби закупити їх та створити відповідний резерв для оперативного реагування.

Директор Житомирського обласного лабораторного центру Зіновій Парамонов розповів, що серед будівельників, які прибули з Китаю для продовження робіт на будівництві дороги, хворих немає. Наразі повернулося 11 працівників, стан яких контролюють. Ознак коронавірусу у них немає.

Нагадаємо, що у Житомирі розпочали ізоляцію працівників з Китайської народної Республіки, які задіяні у будівництві об'їзної автодороги навколо міста та які повертаються в Україну після святкування китайського Нового року. Журналістам показали, куди ізолюють китайських будівельників.