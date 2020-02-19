На Тернопільщині отруїлося 17 студентів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Тернопільської області
За словами начальника Збаразького відділення поліції Віктора Волощука, серед госпіталізованих п'ятеро дівчат, а решта - хлопці. Ще троє проходять обстеження. Вік хворих від 15 до 18 років.
Усі діти скаржилися на загальну слабкість та діарею. У частини неповнолітніх перші симптоми почали проявлятися ще вдень, 18 лютого. В решти - під вечір.
Правоохоронці разом з експертами встановлюють причини масового отруєння. В коледжі працюють фахівці Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Вони відбирають взірці їжі у їдальні, перевіряють харчі, які діти привезли з дому, а також обстежують кімнати, де мешкають студенти.
Потерпілі кажуть, що не всі в день отруєння харчувалися в загальній їдальні, проте їх пригощав товариш домашньою їжею.
Стан дітей не важкий. Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР. Триває слідство.
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