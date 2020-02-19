На Тернопільщині отруїлося 17 студентів

З підозрою на харчове отруєння до лікарні поступили студенти одного із коледжів Збаражського району.

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З підозрою на харчове отруєння до лікарні поступили студенти одного із коледжів Збаражського району.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Тернопільської області

За словами начальника Збаразького відділення поліції Віктора Волощука, серед госпіталізованих п'ятеро дівчат, а решта - хлопці. Ще троє проходять обстеження. Вік хворих від 15 до 18 років.

Усі діти скаржилися на загальну слабкість та діарею. У частини неповнолітніх перші симптоми почали проявлятися ще вдень, 18 лютого. В решти - під вечір.

Правоохоронці разом з експертами встановлюють причини масового отруєння. В коледжі працюють фахівці Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Вони відбирають взірці їжі у їдальні, перевіряють харчі, які діти привезли з дому, а також обстежують кімнати, де мешкають студенти.



Потерпілі кажуть, що не всі в день отруєння харчувалися в загальній їдальні, проте їх пригощав товариш домашньою їжею.



Стан дітей не важкий. Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР. Триває слідство.

