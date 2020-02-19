08:00  19 лютого
Літак для евакуації українців з Уханя вилетів з Києва
08:27  19 лютого
США звинуватили Росію у зриві Мінських угод в Радбезі ООН
10:40  19 лютого
У Криму перевірять і посилять охорону шкіл через справи ФСБ проти підлітків
UA | RU
UA | RU
19 лютого 2020, 09:16 9

На Тернопільщині отруїлося 17 студентів

Читайте также
на русском языке
19 лютого 2020, 09:16 9
Читайте также на русском языке
З підозрою на харчове отруєння до лікарні поступили студенти одного із коледжів Збаражського району.
Фото ілюстративне
З підозрою на харчове отруєння до лікарні поступили студенти одного із коледжів Збаражського району.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Тернопільської області

За словами начальника Збаразького відділення поліції Віктора Волощука, серед госпіталізованих п'ятеро дівчат, а решта - хлопці. Ще троє проходять обстеження. Вік хворих від 15 до 18 років.

Усі діти скаржилися на загальну слабкість та діарею. У частини неповнолітніх перші симптоми почали проявлятися ще вдень, 18 лютого. В решти - під вечір.

Правоохоронці разом з експертами встановлюють причини масового отруєння. В коледжі працюють фахівці Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Вони відбирають взірці їжі у їдальні, перевіряють харчі, які діти привезли з дому, а також обстежують кімнати, де мешкають студенти.

Потерпілі кажуть, що не всі в день отруєння харчувалися в загальній їдальні, проте їх пригощав товариш домашньою їжею.

Стан дітей не важкий. Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР. Триває слідство.


тернопіль отравление отруєння
На Львівщині отруїлися дев'ятеро працівників підприємства
18 лютого 2020, 14:05
На Тернопільщині масові протести проти розміщення евакуйованих із Китаю
18 лютого 2020, 10:32
У Тернополі 30% витрат на харчування у дитсадках покриє міський бюджет
17 лютого 2020, 18:13
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
14 лютого 2020, 15:59
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56
Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
14 лютого 2020, 16:43
Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
14 лютого 2020, 17:59
Захоплення українців в Азовському морі: поліція відкрила справу
15 лютого 2020, 17:10
Останні Популярні
Денис Казанський
Іра Дідич
Антон Булгаков
Всі блоги »
Мерський фальстарт: Хто готується розділити Запоріжжя з Ахметовим
19 лютого 2020, 11:00
Голові Рівненської облради показали "чорну мітку". Губернатору приготуватись
18 лютого 2020, 18:40
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Синєгубов Олег Васильович
Голова Полтавської обласної державної адміністрації
Всі досьє »