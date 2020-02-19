"Слуги народу" назвали нардепів-кураторів місцевих виборів в областях

У кожному регіоні партія призначить "уповноважених", які будуть готувати партію "Слуга народу" до виборів - від допомоги у підборі кандидатів до відповідальності за підсумковий результат

У кожному регіоні партія призначить "уповноважених", які будуть готувати партію "Слуга народу" до виборів - від допомоги у підборі кандидатів до відповідальності за підсумковий результат

Як інформує RegioNews, про це LB.ua повідомили кілька джерел у партії "Слуга народу".



За словами співрозмовників, кінцевий список нардепів-кураторів затверджується президентом.



"Ця ідея виникла з того, що за шість місяців (до виборів, - ред.) є місцеві еліти, які спілкуються з депутатами. Іноді дуже вже тісно. Для того, щоб ми були впевнені, що там немає подвійного дна, то такими" уповноваженими "стануть люди, які не мають прямого стосунку до регіонів. Є кілька винятків - Харків і Чернігів, де будуть представники старої" ЗеКоманди ". Вони отримають мандат провести з усіма переговори, оцінити ситуацію без усіх цих друзів, кумів, щоб перезавантажити - при необхідності - керівництво обласних організацій і підібрати потім кандидатів. Вони потім пройдуть незалежний фільтр ", - запевнило джерело в партії.



За словами одного зі співрозмовників, такі неофіційні "уповноважені" повинні поговорити з представниками всіх місцевих еліт і "ЗеКоманди", щоб визначити майбутніх кандидатів на місцеві вибори і потім представити їх президенту і партії на затвердження.



Так, згідно з актуального зараз розподілу, планується, що куратором Києва від "Слуги народу" стане Олександр Корнієнко, Миколаївської області - лідер фракції "СН" Давид Арахамія. Нардеп Павло Сушко закріплений за Харківською областю, парламентарій Павло Халімон - за Чернігівською, нардеп Олександр Сова - за Одеською.



Передбачається, що "уповноваженим" по Херсонській області повинен стати Олександр Дубинський. Сам він, проте, коментувати це не захотів.

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