Зведення ООС: загинув 1 військовослужбовець, ще 6 отримали поранення

На Донбасі внаслідок обстрілів, які 18 лютого влаштували збройні формування Російської Федерації, один український військовий загинув. Ще шестро травмовані, передає прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

На Донбасі внаслідок обстрілів, які 18 лютого влаштували збройні формування Російської Федерації, один український військовий загинув. Ще шестро травмовані, передає прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Як інформує RegioNews, 18 лютого збройні формування Російської Федерації 22 рази порушили режим припинення вогню.

Також в штабі ООС повідомили, що противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння танку, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли по нашим позиціяме:

- поруч з населеним пунктом Березове – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- неподалік Широкиного – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- поблизу населеного пункту Пищевик – з міномету калібру 82 мм противник випустив 3 міни, а також вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



Дев’ятнадцять обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання " Північ":

- шість разів поблизу населеного пункту Кримське – зі 120-мм мінометів ворог випустив 61 міну, ще 10 мін з міномету калібру 82 мм, а також вів вогонь з озброєння БМП та станкового протитанкового гранатомету;

- чотири рази поруч з Новотошківським – з артилерійських систем калібру 152 мм – 45 снарядів, 122-мм артилерії – 15 снарядів, мінометів калібру 120 мм – 17 мін, а також 56 пострілів з озброєння танку;

- два рази в районі населеного пункту Оріхове – зі ствольної артилерії калібру 152 мм – 22 снаряди, 122-мм артилерії – 28 снарядів, мінометів калібру 120 мм – 61 міна, 82-мм мінометів – 30 мін, а також противник вів вогонь з гранатометів різних систем;

- двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з артилерійських систем калібру 122 мм – 4 снаряди, 120-мм мінометів – 23 міни, 82-мм мінометів - 25 мін, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

два рази неподалік Золотого-4 – з мінометів калібру 120 мм ворог випустив 3 міни, а також вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поблизу Попасної – зі ствольної артилерії калібру 122 мм – 16 снарядів та мінометів калібру 82 мм – 18 мін;

- у районі Луганського – з 82-мм міномету – 2 міни;

- поруч з Новолуганським – з міномету калібру 82 мм – 2 міни, а також противник вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Окрім цього, поблизу населеного пункту Оріхове ворог здійснив спробу штурму наших спостережних постів. У результаті бойового зіткнення українські захисники черговими вогневими засобами подавили ворожий вогонь та зупинили диверсійно-розвідувальну групу противника. Позиції українських захисників не втрачені.

Слід зазначити, що на усі ворожі обстріли підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну вогневу відповідь та контролювали ситуацію. В подальшому противник запросив режим тиші.



Вчора, 18 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних загинув, чотири захисника отримали поранення та ще двоє - бойове ураження.



За даними розвідки, у результаті бойового зіткнення зі сторони противника 4 чоловіка було знищено та ще 6 отримали важкі поранення.



З початком цієї доби російські окупаційні війська по захисникам Лебединського випустили 15 мін з мінометів калібру 82 мм, а також вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

За поточну добу втрат немає.