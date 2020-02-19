США звинуватили Росію у зриві Мінських угод в Радбезі ООН

Під час засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку в.о. заступника постійного представника США в ООН Шеріт Норман Шале, звинуватила Росію у зриві Мінських домовленостей

Під час засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку в.о. заступника постійного представника США в ООН Шеріт Норман Шале, звинуватила Росію у зриві Мінських домовленостей

"На жаль, Росія не виявила готовності виконати свої зобов’язання, відповідно до Мінських угод. Вона продовжує озброювати, навчати, управляти та воювати поруч зі своїми маріонетками на сході України. Це прямо порушує російські зобов’язання, взяті у Мінських угодах, у тому числі щодо встановлення негайного та всеохопного режиму припинення вогню. Зараз, як і тоді ( бої за Дебальцеве в 2015 році ), очолювані Росією сили продовжуються порушувати обіцянки, дані президентом Путіним та російськими посадовцями, й вбивати українців на українській території", - сказала Шале, пише Укрінформ.

Шале також заявила, що Росія продовжує вести свої гібридні дії проти України, використовуючи економічний та політичний тиск.

Нагадаємо, в ніч на 19 лютого Рада безпеки ООН провела відкрите засідання, ініційоване Росією напередодні п'ятої річниці Мінських домовленостей.

Сторони обговорили події 18 лютого, коли бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого. Через обстріли Україна зазнала втрат.