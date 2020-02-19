У НАТО зробили заяву щодо наступу бойовиків на Донбасі

У Північноатлантичному Альянсі стурбовані ескалацією ситуації Донбасі, за словами прес-секретаря НАТО Оани Лунгеску

У Північноатлантичному Альянсі стурбовані ескалацією ситуації Донбасі, за словами прес-секретаря НАТО Оани Лунгеску

"НАТО повністю підтримує територіальну цілісність і суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми, як і раніше, закликаємо Росію вивести свої сили, припинити підтримку сепаратистів і зробити справжні зусилля щодо виконання мінських угод", - заявила Лунгеску.

Нагадаємо, у вівторок, 18 лютого, бойовики атакували позиції українських військових поблизу Новотошківського, Горіхового, Кримського, Хутора Вільного.

Унаслідок обстрілу один військовий загинув, четверо зазнали поранень.

У соцмережах опублікували відео ранкового бою на Донбасі.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що в п'яту річницю Дебальцевській трагедії бойовики і окупанти влаштували цинічну провокацію.