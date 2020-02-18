Ринок землі: скільки правок вже розглянула Рада
Станом на вівторок, 18 лютого, парламент розглянув майже 500 правок до другого читання законопроекту про ринок землі
Станом на вівторок, 18 лютого, парламент розглянув майже 500 правок до другого читання законопроекту про ринок землі
Як інформує RegioNews, про це повідомляє сайт Верховної ради.
Всього в документі 4018 правок. Нардепи станом на вівторок пройшли 483 правки. Жодна з них підтримана в залі не була.
Нагадаємо, Верховна рада України станом на п'ятницю, 7 лютого, розглянула 216 поправок до другого читання законопроекту про ринок землі.
Раніше повідомлялося, що фракція "Слуга народу" розглядає можливість призначення додаткових пленарних засідань Верховної ради для прискорення розгляду законопроекту про ринок землі.
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