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18 лютого 2020, 13:26

Кількість хворих на лайнері Diamond Princess перевищила 500 осіб

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18 лютого 2020, 13:26
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Коронавірус COVID-19 виявлено ще у 88 пасажирів круїзного судна Diamond Princess, яке перебуває в карантині в порту японського міста Йокогама
Коронавірус COVID-19 виявлено ще у 88 пасажирів круїзного судна Diamond Princess, яке перебуває в карантині в порту японського міста Йокогама

Як передає RegioNews, про це повідомляє міністерство охорони здоров'я Японії у вівторок, 18 лютого.

Таким чином, загальна кількість тих, хто заразився коронавірусом на Diamond Princess, досягла 542. Громадянство нових хворих наразі не уточнюється.

Відомо, що напередодні коронавірус виявили у громадянки РФ, яка перебуває на борту судна, що стало першим підтвердженим випадком зараження серед росіян.

Нагадаємо, на борту Diamond Princess перебувають близько 3,6 тисячі осіб з 50 країн. Корабель вийшов з японського міста Йокогама 20 січня і повернувся 3 лютого. Після того, як один із пасажирів, котрий зійшов із судна в Гонконгу, виявився зараженим, лайнер помістили на карантин.

Відомо, що серед тих, хто заразився на борту корабля, є двоє українців.

Раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив що 18 лютого з лікарні можуть виписати одного з українців, який знаходився на лайнері Diamond Princess.


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