За рік населення України скоротилося на чверть мільйона

Держстат опублікував офіційні дані за 2019 рік

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Держстат опублікував офіційні дані за 2019 рік

У Державній службі статистики повідомили, що чисельність населення України протягом 2019 року зменшилась на 250,8 тисяч осіб, пише RegioNews.

На кінець грудня 2018 року чисельність населення України становила 42,18 млн осіб, а до грудня зменшилась та склала 41,93 млн осіб.

Крім того, відзначається розрив між числом народжених і померлих: на 100 померлих - 53 новонароджених.

Відзначимо, що дані по розрахунку чисельності населення охоплюють усі регіони України, окрім тимчасово окупованій території Донбасу та Автономної Республіки Крим.