Рівненська вчителька торгувала метамфетаміном
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Рівненської області.
Оперативну закупівлю провели співробітники карного розшуку Рівненського відділу поліції. Близько 21-ї години на вулиці Олени Теліги обласного центру місцева мешканка продала шість доз метамфетаміну.
Крім того, під час обшуку в квартирі жінки виявили та вилучили ще один пакетик з метамфетаміном, а також близько 10 блістерів з таблетками.
Розпочато кримінальне провадження за збут психотропних речовин. Все вилучене направлено на експертизу. За її результатами буде прийматися відповідне процесуальне рішення.
Відомо, що 32-річна рівнянка виховує малолітнього сина і викладає в одному з навчальних закладів міста.
Санкція інкримінованої їй статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі.
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