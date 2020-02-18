Рівненська вчителька торгувала метамфетаміном

32-річна викладачка продавала метамфетамін просто в школі, в якій працювала

32-річна викладачка продавала метамфетамін просто в школі, в якій працювала

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Рівненської області.

Оперативну закупівлю провели співробітники карного розшуку Рівненського відділу поліції. Близько 21-ї години на вулиці Олени Теліги обласного центру місцева мешканка продала шість доз метамфетаміну.

Крім того, під час обшуку в квартирі жінки виявили та вилучили ще один пакетик з метамфетаміном, а також близько 10 блістерів з таблетками.

Розпочато кримінальне провадження за збут психотропних речовин. Все вилучене направлено на експертизу. За її результатами буде прийматися відповідне процесуальне рішення.

Відомо, що 32-річна рівнянка виховує малолітнього сина і викладає в одному з навчальних закладів міста.

Санкція інкримінованої їй статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі.