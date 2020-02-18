Суд подовжив домашній арешт Пашинському
Про це повідомили RegioNews у пресслужбу Київського апеляційного суду.
Як повідомляється, 18 лютого 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 січня 2020 року, якою задоволено клопотання прокуратури та продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до підозрюваного П., у межах строку досудового розслідування, до 27 березня 2020 року.
"Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного П. покладено обов`язки, визначені ухвалою. За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 січня 2020 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення", - йдеться у повідомленні.
ДОВІДКА: 7 жовтня 2019 року Печерський районний суд Києва обрав Пашинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці, до 4 грудня, без можливості застави.
Перед цим Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому народному депутатові через стрілянину, що сталася 31 грудня 2016 року, внаслідок якої інший учасник конфлікту В’ячеслав Хімікус був поранений в ногу.
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